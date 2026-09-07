Visite commentée de l’Ambassade de Mongolie, Ambassade de Mongolie, Boulogne-Billancourt

Informations pratiques

Visite commentée de l’Ambassade de Mongolie Samedi 19 septembre, 10h00, 11h30, 15h00, 17h00 Ambassade de Mongolie Hauts-de-Seine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visites commentées. « Regards sur la Mongolie : photographier, préserver et transmettre un patrimoine vivant ».

Ambassade de Mongolie 5 avenue Robert-Schuman 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Les Princes-Marmottan Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 41 54 54 http://www.boulognebillancourt.com [{« type »: « email », « value »: « jep2026@otbb.org »}] L’ambassade de Mongolie est installée depuis 1972 dans un ancien hôtel particulier construit en 1913 dans l’élégant quartier du Parc des Princes à Boulogne-Billancourt Métro Ligne10/Porte d’Auteuil- Bus 52/La tourelle

Visites commentées. « Regards sur la Mongolie : photographier, préserver et transmettre un patrimoine vivant ».

©Ville de Boulogne-Billancourt