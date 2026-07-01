AGENDA · La Cour-Marigny
Visite commentée de l’ancien fournil, Ancien fournil, La Cour-Marigny
dimanche 20 septembre 2026 · Ancien fournil · La Cour-Marigny
Informations pratiques
Visite commentée de l’ancien fournil Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Ancien fournil Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fournil de l’ancienne boulangerie familiale. Présentation et explications par la propriétaire du lieu.
Ancien fournil Place de l’Église 45260 La Cour-Marigny La Cour-Marigny 45260 Loiret Centre-Val de Loire
Fournil de l’ancienne boulangerie familiale. Présentation et explications par la propriétaire du lieu.
Mme GODFRIN
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