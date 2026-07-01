Visite commentée de l’église Saint-Louis, Église Saint-Louis, La Cour-Marigny
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Louis · La Cour-Marigny
Informations pratiques
Visite commentée de l’église Saint-Louis Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Église Saint-Louis Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Église des XIIᵉ et XIIIᵉ siècles restaurée avec peintures murales du XIVᵉ siècle également restaurées. Restauration d’objets : statues, statuettes, tableaux peints.
Église Saint-Louis Place de l’Église 45260 La Cour-Marigny La Cour-Marigny 45260 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 96 25 22 Église des XIIe et XIIIe siècles restaurée avec peintures murales du XIVe siècle également restaurées. Restauration d’objets : statues, statuettes, tableaux peints. RD 119
Église des XIIᵉ et XIIIᵉ siècles restaurée avec peintures murales du XIVᵉ siècle également restaurées. Restauration d’objets : statues, statuettes, tableaux peints.
mairie
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