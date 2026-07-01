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Visite commentée du lavoir, Lavoir, La Cour-Marigny

dimanche 20 septembre 2026 · Lavoir · La Cour-Marigny

Visite commentée du lavoir, Lavoir, La Cour-Marigny

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Lavoir
Adresse
Chemin du Lavoir, 45260 La Cour-Marigny
Ville
45260 La Cour-Marigny
Département
Loiret

Visite commentée du lavoir Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Lavoir Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Lavoir original par son fonctionnement à l’aide de poulies relevant ou baissant le plateau en fonction du niveau de l’eau.

Lavoir Chemin du Lavoir, 45260 La Cour-Marigny La Cour-Marigny 45260 Loiret Centre-Val de Loire Lavoir original par son fonctionnement à l’aide de poulies relevant ou abaissant le plateau en fonction du niveau de l’eau Parking route d’Oussoy
Lavoir original par son fonctionnement à l’aide de poulies relevant ou baissant le plateau en fonction du niveau de l’eau.

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