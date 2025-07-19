Visite commentée de l’ancien palais épiscopal aujourd’hui devenu Hôtel de Ville, Hôtel de Ville, Aire-sur-l’Adour

Informations pratiques

Visite commentée de l’ancien palais épiscopal aujourd’hui devenu Hôtel de Ville Dimanche 20 septembre, 17h00 Hôtel de Ville Landes

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visitez l’ancien palais épiscopal d’Aire-sur-l’Adour, aujourd’hui Hôtel de Ville, édifice emblématique inscrit au titre des Monuments historiques depuis 2015.

Au fil du parcours, découvrez l’histoire de ce bâtiment prestigieux, son rôle dans la cité et ses particularités architecturales, témoins de plusieurs siècles d’évolution.

Un voyage dans le temps, entre pouvoir religieux et vie municipale.

Hôtel de Ville Place de l’Hôtel de Ville, 40800 Aire-sur-l’Adour Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 77 02 43 44 »}]

Visitez l’ancien palais épiscopal d’Aire-sur-l’Adour, aujourd’hui Hôtel de Ville, édifice emblématique inscrit au titre des Monuments historiques depuis 2015.

© Ville d’Aire-sur-l’Adour