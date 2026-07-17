Visite commentée de l’ancien silo agricole de Monts-Sur-Guesnes, Le silo de La Gare, Monts-sur-Guesnes

Informations pratiques

Visite commentée de l’ancien silo agricole de Monts-Sur-Guesnes Samedi 19 septembre, 17h00 Le silo de La Gare Vienne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Le silo de Monts-sur-Guesnes, construit dans les années 1940 et aujourd’hui réhabilité en lieu culturel, sera exceptionnellement ouvert à la visite, du rez-de-chaussée jusqu’au dernier étage.

Un bénévole de l’association Le Silo présentera l’histoire de ce bâtiment à l’architecture remarquable, ainsi que son fonctionnement.

Un atelier sera proposé aux enfants pendant la visite afin de permettre aux parents d’accéder aux étages.

Le silo de La Gare 7 La Gare, 86420 Monts-sur-Guesnes Monts-sur-Guesnes 86420 Vienne Nouvelle-Aquitaine https://www.facebook.com/people/LE-SILO-de-la-gare/100086493320905/ https://www.facebook.com/people/LE-SILO-de-la-gare/100086493320905/ Ancien silo agricole des années 40, rénové, réhabilité en lieu culturel Parking facile gratuit.

Le silo de Monts-sur-Guesnes date des années 40 et a été réhabilité en lieu culturel. Il sera exceptionnellement ouvert à la visite du sol jusqu’au dernier de ses étages. Un des bénévoles de « le de à…

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