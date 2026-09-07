Visite commentée de l’église, Église Saint-Julien, Royaucourt-et-Chailvet

Informations pratiques

Visite commentée de l’église Dimanche 20 septembre, 15h15 Église Saint-Julien Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:15:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:15:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00

Le contexte de la construction de l’église et l’histoire de son évolution d’une petite église au début du 13ème siècle à une église de style gothique flamboyant au 16ème siècle sera présenté. L’expsoition en cours, reportage photographique de l’église sous toutes ses « coutures » sera également commentée.

Église Saint-Julien 2 Rue du Chanoine Fox – 02000 Royaucourt-et-Chailvet Royaucourt-et-Chailvet 02000 Aisne Hauts-de-France http://www.amis-st-julien-royaucourt.org https://www.facebook.com/amisdestjulienderoyaucourt/ L’église Saint-Julien est située sur la commune de Royaucourt-et-Chailvet et à proximité de Bourguignon sous Montbavin (Communauté de Communes de la Picardie des Châteaux- Aisne- Hauts de France). Sa construction a commencé au 12ème siècle et s’est poursuivie par étape jusqu’au 17ème siècle.

Le contexte de la construction de l’église et l’histoire de son évolution d’une petite église au début du 13ème siècle à une église de style gothique flamboyant au 16ème siècle sera présenté. en de…

@Amisdel’égliseSt-JuliendeRoyaucourt