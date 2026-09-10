Visite commentée de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption, Église Notre-dame-de-l’assomption, Cavagnac

Informations pratiques

Visite commentée de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption 19 et 20 septembre Église Notre-dame-de-l’assomption Lot

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Participez à une visite commentée de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption proposée par l’association Les Amis de Cavagnac. Profitez également de votre passage pour découvrir l’église voisine Saint-Palavy.

À l’issue de la visite, un document retraçant l’histoire du castrum de Cavagnac sera remis aux participants.

Église Notre-dame-de-l’assomption 46110 Cavagnac Cavagnac 46110 Lot Occitanie

Participez à une visite commentée de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption proposée par l’association Les Amis de Cavagnac. Profitez également de votre passage pour découvrir l’église voisine À de la…

©PAH