Visite commentée de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption, Église Notre-dame-de-l’assomption, Cavagnac
samedi 19 septembre 2026 · Église Notre-dame-de-l'assomption · Cavagnac
Informations pratiques
Visite commentée de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption 19 et 20 septembre Église Notre-dame-de-l’assomption Lot
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Participez à une visite commentée de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption proposée par l’association Les Amis de Cavagnac. Profitez également de votre passage pour découvrir l’église voisine Saint-Palavy.
À l’issue de la visite, un document retraçant l’histoire du castrum de Cavagnac sera remis aux participants.
Église Notre-dame-de-l’assomption 46110 Cavagnac Cavagnac 46110 Lot Occitanie
Participez à une visite commentée de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption proposée par l’association Les Amis de Cavagnac. Profitez également de votre passage pour découvrir l’église voisine À de la…
©PAH