Informations pratiques

Cavagnac

Pays d’Art et d’Histoire Visite randonnée Autour de Cavagnac

Cavagnac Lot

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 09:30:00

fin : 2026-10-20 12:00:00

Date(s) :

2026-10-20

Du bourg castral à son implantation plus récente à Saint-Palavy, en passant par son petit patrimoine, Cavagnac révèle une histoire riche et façonnée au fil des siècles

Du bourg castral à son implantation plus récente à Saint-Palavy, en passant par son petit patrimoine, Cavagnac révèle une histoire riche et façonnée au fil des siècles. Marie, guide conférencière, vous emmène sur les chemins à la découverte de ce patrimoine.

6km 140m de dénivelé. Prévoir chaussures adéquat et gourde d'eau.

Visite dès 8 ans.

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Cavagnac 46110 Lot Occitanie patrimoine@cauvaldor.fr

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English :

From the castle town to its more recent settlement in Saint-Palavy, and through its small-scale heritage sites, Cavagnac reveals a rich history that has been shaped over the centuries.

L’événement Pays d’Art et d’Histoire Visite randonnée Autour de Cavagnac Cavagnac a été mis à jour le 2026-08-11 par VD Pays Art & Histoire