Pays d’Art et d’Histoire Visite randonnée Autour de Cavagnac Cavagnac
mardi 20 octobre 2026 · Cavagnac
Informations pratiques
Cavagnac
Pays d’Art et d’Histoire Visite randonnée Autour de Cavagnac
Cavagnac Lot
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 09:30:00
fin : 2026-10-20 12:00:00
Date(s) :
2026-10-20
Du bourg castral à son implantation plus récente à Saint-Palavy, en passant par son petit patrimoine, Cavagnac révèle une histoire riche et façonnée au fil des siècles
Du bourg castral à son implantation plus récente à Saint-Palavy, en passant par son petit patrimoine, Cavagnac révèle une histoire riche et façonnée au fil des siècles. Marie, guide conférencière, vous emmène sur les chemins à la découverte de ce patrimoine.
6km 140m de dénivelé. Prévoir chaussures adéquat et gourde d'eau.
Visite dès 8 ans.
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Cavagnac 46110 Lot Occitanie patrimoine@cauvaldor.fr
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English :
From the castle town to its more recent settlement in Saint-Palavy, and through its small-scale heritage sites, Cavagnac reveals a rich history that has been shaped over the centuries.
L’événement Pays d’Art et d’Histoire Visite randonnée Autour de Cavagnac Cavagnac a été mis à jour le 2026-08-11 par VD Pays Art & Histoire