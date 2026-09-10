Visite commentée de l’église Saint-Palavy, Église Saint-Palavy, Cavagnac

Informations pratiques

Visite commentée de l’église Saint-Palavy 19 et 20 septembre Église Saint-Palavy Lot

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Participez à une visite commentée de l’église Saint-Palavy proposée par l’association Les Amis de Cavagnac. Profitez également de votre passage pour découvrir l’église voisine Notre-Dame-de-l’Assomption.

À l’issue de la visite, un document retraçant l’histoire du castrum de Cavagnac sera remis aux participants.

Église Saint-Palavy Saint-Palavy, 46110 Cavagnac Cavagnac 46110 Lot Occitanie L’ancienne paroisse de Saint-Palavy existait déjà avant que les moines de l’abbaye d’Obazine viennent construire une grange, au XIIIe siècle, sur ces terres septentrionales du haut Quercy. Elle porte peut-être le nom de saint Pallade, martyr chrétien du VIIIe siècle. La demeure, construite à l’orée du bourg, est un vaste édifice du XIXe siècle déployant ses ailes de part et d’autre d’une tour carrée restaurée, dont les mâchicoulis ont été reconstitués à la même époque. Les Briat de Traversat, dont les descendants occupent toujours les lieux, possédèrent ce fief durant quatre siècles.

Participez à une visite commentée de l’église Saint-Palavy proposée par l’association Les Amis de Cavagnac. Profitez également de votre passage pour découvrir l’église voisine À l’issue de la un du…

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