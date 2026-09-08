Visite commentée de l’église Notre-Dame-et-tous-les-Saints, Église Notre-Dame-et-tous-les-Saints, Maisonneuve

Informations pratiques

Visite commentée de l’église Notre-Dame-et-tous-les-Saints Samedi 19 septembre, 14h00 Église Notre-Dame-et-tous-les-Saints Vienne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Venez découvrir l’église et ses trésors lors de visites commentées par deux paroissiennes, également habitantes de la commune.

Église Notre-Dame-et-tous-les-Saints 3 place de l’église 86170 Maisonneuve Maisonneuve 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549510783 L’église Notre-Dame-et-Tous-les-Saints de Maisonneuve, construite entre 1858 et 1866 en pierre des Lourdines sous l’impulsion de Mgr Pie et de l’abbé Larderet, s’élève sur le site d’une ancienne commanderie templière.

Son architecture néo-romane, caractéristique du Poitou, se distingue par une nef unique voûtée en berceau à quatre travées et par un clocher-porche coiffé d’une flèche en ardoise.

Le mobilier, marqué par le Second Empire, comprend notamment des vitraux historiés représentant saint Hubert et saint Pierre, des autels latéraux ornés de bas-reliefs polychromes évoquant la Fuite en Égypte et la Sainte Famille, ainsi que plusieurs statues, dont une Vierge à l’Enfant et des figures de saints locaux. Le chemin de croix, qui aurait été offert par l’impératrice Eugénie en 1862, porte les armes du Second Empire. Après le concile Vatican II, un autel en pierre a été ajouté face aux fidèles.

Dominant le paysage rural de son clocher, l’église témoigne de l’histoire religieuse et architecturale de la commune. Stationnement sur la place et aux abords

Nous vous proposons de venir découvrir l’église et ses trésors lors de visites commentées assurées par deux paroissiennes et habitantes de la commune.

©Romain Chauvière