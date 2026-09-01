Informations pratiques

Neuvy-Pailloux

Visite commentée de l’église romane

18 Place de la Mairie Neuvy-Pailloux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

L’association des Amis de Neuvy-Pailloux et de ses Environs a été créée à la suite des fouilles archéologiques entreprises dans l’église romane en 1986-87, en prélude à la restauration de cet édifice.

Cette église romane forme un ensemble avec une église moderne, et des fresques du XIIe siècle ont été sauvegardées. Autour, des vestiges du château et du site fortifié sont visibles.

L’association commentera les visites lors de ces Journées Européennes du Patrimoine. .

18 Place de la Mairie Neuvy-Pailloux 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 6 68 97 70 46

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English :

The Amis de Neuvy-Pailloux et de ses Environs association was created following the archaeological excavations undertaken in the Romanesque church in 1986-87, as a prelude to the restoration of this edifice.

L’événement Visite commentée de l’église romane Neuvy-Pailloux a été mis à jour le 2026-08-30 par OT Champs d’Amour