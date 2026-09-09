Visite commentée de l’église Saint-André de Vieux-Ferrette, Église Saint-André, Vieux-Ferrette
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-André · Vieux-Ferrette
Informations pratiques
Visite commentée de l’église Saint-André de Vieux-Ferrette 19 et 20 septembre Église Saint-André Haut-Rhin
Limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00
Vous explorerez la sacristie, véritable « coulisse » de la vie liturgique, avant de monter découvrir l’orgue, le grenier et le clocher. Au fil de la visite, vous pourrez également admirer les statues et le mobilier qui témoignent de l’histoire religieuse et artistique de la paroisse.
Église Saint-André 26 rue de l’église 68480 Vieux-Ferrette Vieux-Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est http://www.patrimoine-vieuxferrette.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.patrimoine-vieuxferrette.fr »}] L’église Saint-André a été érigée en 1856 au cœur du village.
Vous explorerez la sacristie, véritable « coulisse » de la vie liturgique, avant de monter découvrir l’orgue, le grenier et le clocher.
©www.patrimoine-vieuxferrette.fr
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