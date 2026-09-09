Visite guidée du village de Vieux-Ferrette, Place de l’ancienne forge, Vieux-Ferrette

Informations pratiques

Visite guidée du village de Vieux-Ferrette 19 et 20 septembre Place de l’ancienne forge Haut-Rhin

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Le village de Vieux-Ferrette a plus de mille ans. Bien avant que les comtes de Ferrette ne construisent leur château emblématique et la ville qui s’y rattache, les habitants du petit hameau d’Altenpfirt cultivaient déjà les terres fertiles de ce territoire.

Aujourd’hui, Vieux-Ferrette possède l’une des plus belles rues du Sundgau, bordée d’une vingtaine de maisons historiques — dont certaines ont plus de 400 ans — avec son ruisseau canalisé et ses fontaines.

Lors d’une balade à pied, découvrez l’histoire fascinante du village et réalisez une remontée dans le temps architecturale. Des maisons du XVIe au XXe siècle, en colombages ou en pierre, seigneuriales ou paysannes, chacune raconte son histoire et celle des familles qui l’ont habitée.

Grâce aux panneaux du parcours patrimoine installés tout au long de la promenade, vous pourrez explorer l’histoire du village à votre rythme.

Pour une immersion plus approfondie, rejoignez-nous lors des visites guidées et remontez le temps en notre compagnie.

Pour réserver votre place, merci de vous préinscrire sur la page :

www.patrimoine-vieuxferrette.fr

Place de l’ancienne forge Place de l’ancienne forge, 68480 Vieux-Ferrette Vieux-Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est http://www.patrimoine-vieuxferrette.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.patrimoine-vieuxferrette.fr »}] [{« link »: « http://www.patrimoine-vieuxferrette.fr »}] Le village de Vieux-Ferrette, situé dans le sud du Sundgau, a conservé quelques dizaines de maisons historiques, témoins d’un passé mouvementé. Parking à proximité

Le village de Vieux-Ferrette a plus de mille ans. Bien avant que les comtes de Ferrette ne construisent leur château emblématique et la ville qui s’y rattache, les habitants du petit hameau déjà les …

©www.patrimoine-vieuxferrette.fr