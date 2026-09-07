Visite commentée de l’église Saint-Barthelemy, Eglise Saint Barthelemy le Bourg 23480 Ars, Ars

Informations pratiques

Visite commentée de l’église Saint-Barthelemy Dimanche 20 septembre, 09h30 Eglise Saint Barthelemy le Bourg 23480 Ars Charente

Gratuit pas de limitation du nombre de personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T10:00:00+02:00

Visite commentée du lieu

Eglise Saint Barthelemy le Bourg 23480 Ars Ars Ars 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 76 95 65 16 Eglise du XII ème siècle agrandie au XVI ème siècle et restaurée début années 2000. Contient une collection de tapisseries d’Aubusson. Est classée monument historique. A proximité Aubusson.

Parking à proximité.

Visite commentée du lieu

© Arlette Colombier