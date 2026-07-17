Visite guidée du château de Bonbonnet et de la distillerie Citadelle Gin, Château de Bonbonnet, Ars

Informations pratiques

Visite guidée du château de Bonbonnet et de la distillerie Citadelle Gin 19 et 20 septembre Château de Bonbonnet Charente

Gratuit. Le réservation doit impérativement être faite via notre plateforme de réservation en utilisant le code promo PATRIMOINE pour avoir les tickets gratuits. Chaque créneau est limité a 20 places. D’autres créneaux sont disponibles à la réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Découvrez les secrets du premier gin français !

Rejoignez-nous pour une visite de la distillerie Citadelle Gin, nichée au cœur du Château de Bonbonnet, près de Cognac.

Depuis plus de 30 ans, l’équipe de Citadelle élabore avec passion des gins de renommée mondiale, récompensé dans les plus prestigieuses compétitions de spiritueux.

Laissez-vous guider à travers nos champs de genévriers, l’orangerie, la distillerie, la salle à épices et les chais de vieillissement pour comprendre ce qui fait la singularité et le caractère de Citadelle Gin.

Votre visite se conclura par une dégustation de notre gamme et un accès à notre Bar à épices.

La visite comprend :

Une visite guidée (français, anglais ou espagnol) des différents espaces de production.

Une dégustation de 4 gins Citadelle, dont une édition exclusive à la distillerie.

Un accès à notre boutique avec les spiritueux de la maison et des produits régionaux.

Un accès à notre Bar à épices.

ℹ️ Informations pratiques :

La visite dure environ 90 minutes.

Veuillez arriver 15 minutes avant le début de votre visite.

Nous sommes une distillerie en activité avec des règles de sécurité strictes pour protéger nos employés et nos visiteurs. Les chaussures fermées sont obligatoires à l’intérieur de la distillerie (tongs ou sandales sont interdites).

Nous encourageons une consommation responsable de nos spiritueux.

Nous recommandons vivement un conducteur désigné. Des éthylotests sont disponibles sur place sur demande.

Cette visite se déroule en intérieur et extérieur. La visite est susceptible d’être annulée en cas de conditions météorologiques défavorables.

Château de Bonbonnet Château de Bonbonnet, Bonbonnet,16130 ARS Ars 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 19 09 02 44 https://citadellegin.com/visites/ https://www.instagram.com/chateaudebonbonnet/ [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.elloha.com/?IdPublication=73c082ee-433b-41d0-81bd-f4a80c81271d&culture=fr-FR&idoi=8abeba25-d547-4f72-afc5-1bf14d937409&searchFirstAvailableDates=1 »}] Venez découvrir les secrets du premier gin craft français !

Rejoignez-nous pour une visite de la distillerie de Citadelle Gin, nichée au cœur du Château de Bonbonnet, près de la ville de Cognac.

Depuis plus d’un quart de siècle, l’équipe de Citadelle travaille méticuleusement à l’élaboration de ce gin de renommée mondiale, honoré par les plus prestigieuses compétitions de spiritueux et élu meilleur gin français.

Laissez-vous guider par une visite commentée de nos champs de genévriers, orangerie, distillerie, salle à épices et chais de vieillissement afin de comprendre ce qui fait de Citadelle Gin un spiritueux unique.

La distillerie de Citadelle, pensée par son maitre distillateur Alexander Gabriel et construite par les équipes du château vous dévoilera une collection impressionnante d’alambics historiques, méticuleusement sélectionnés et restaurés au fil des ans. Ce sont eux qui confèrent les saveurs distinctes de Citadelle Gin ainsi que son infusion progressive de botaniques brevetée. Votre visite sera complétée d’une dégustation de notre gamme de gin et d’un accès à notre Bar à épices.

La visite comprend :

• Une visite guidée de notre distillerie, orangerie, champs de genévriers, chais de vieillissement et salle des épices, disponible en français, anglais ou espagnol.

• Une dégustation de 4 gins Citadelle dont une édition exclusive à la distillerie.

• Un accès à notre boutique ou vous pourrez retrouver les spiritueux de la maison ainsi que des produits de la région.

• Un accès à notre bar à épices

Informations importantes

• La visite dure environ 90 minutes.

• Veuillez arriver 15 minutes avant le début de votre visite.

• Nous sommes une distillerie en activité avec des règles de sécurité strictes pour protéger nos employés et nos visiteurs. Les chaussures fermées sont obligatoires à l’intérieur de la distillerie (tongs ou sandales sont interdites).

• Nous encourageons une consommation responsable de nos spiritueux.

• Nous recommandons vivement un conducteur désigné. Des éthylotests sont disponibles sur place sur demande.

• Cette visite se déroule en intérieur et extérieur. La visite est susceptible d’être annulée en cas de conditions météorologiques défavorables. Comment nous trouver?

La Distillerie de Citadelle Gin est située au Château de Bonbonnet dans le village d’Ars en Charente. Nous sommes accessibles en voiture et en taxi. Il vous suffit d’entrer « Maison Ferrand » dans Google Maps. L’adresse est : Château de Bonbonnet, 16130 Ars.

Si vous arrivez en voiture, veuillez-vous garer sur le parking en face du Château et suivez le chemin balisé jusqu’à l’entrée. Notre équipe sera là pour vous accueillir.

Nous sommes une distillerie en activité, alors soyez attentif aux machines en mouvement et veuillez porter des chaussures fermées.

Découvrez les secrets du premier gin français !

© Théo Schuman