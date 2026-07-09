AGENDA · Ars
Marche gourmande semi nocturne Rue de la Mairie Ars
vendredi 21 août 2026 · Rue de la Mairie · Ars
Informations pratiques
Ars
Marche gourmande semi nocturne
Rue de la Mairie Ouche de Lopital Ars Charente
Tarif : 13 – 13 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:00:00
fin : 2026-08-21 23:00:00
Date(s) :
2026-08-21
randonnée d’environ 10 kilomètres avec repas champêtre
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Rue de la Mairie Ouche de Lopital Ars 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine arsanime@orange.fr
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English :
A hike of about 10 kilometers with a picnic lunch
L’événement Marche gourmande semi nocturne Ars a été mis à jour le 2026-07-09 par Destination Cognac