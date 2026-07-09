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AGENDA · Ars

Marche gourmande semi nocturne Rue de la Mairie Ars

vendredi 21 août 2026 · Rue de la Mairie · Ars

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Rue de la Mairie
Adresse
Ouche de Lopital
Ville
16130 Ars
Département
Charente
Tarif
13 13

Ars

Marche gourmande semi nocturne

Rue de la Mairie Ouche de Lopital Ars Charente

Tarif : 13 – 13 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:00:00
fin : 2026-08-21 23:00:00

Date(s) :
2026-08-21

randonnée d’environ 10 kilomètres avec repas champêtre
  .

Rue de la Mairie Ouche de Lopital Ars 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine   arsanime@orange.fr

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English :

A hike of about 10 kilometers with a picnic lunch

L’événement Marche gourmande semi nocturne Ars a été mis à jour le 2026-07-09 par Destination Cognac

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