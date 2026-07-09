Marche gourmande semi nocturne Rue de la Mairie Ars

vendredi 21 août 2026 · Rue de la Mairie · Ars

Informations pratiques

Ars

Marche gourmande semi nocturne

Rue de la Mairie Ouche de Lopital Ars Charente

Tarif : 13 – 13 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:00:00

fin : 2026-08-21 23:00:00

Date(s) :

2026-08-21

randonnée d’environ 10 kilomètres avec repas champêtre

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Rue de la Mairie Ouche de Lopital Ars 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine arsanime@orange.fr

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English :

A hike of about 10 kilometers with a picnic lunch

L’événement Marche gourmande semi nocturne Ars a été mis à jour le 2026-07-09 par Destination Cognac