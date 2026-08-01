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Soirée Sunset Concert Apér’au Chateau Chateau de Bonbonnet Distillerie Citadelle gin Ars

jeudi 20 août 2026 · Chateau de Bonbonnet Distillerie Citadelle gin · Ars

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Chateau de Bonbonnet Distillerie Citadelle gin
Adresse
1 Chemin de Bonbonnet
Ville
16130 Ars
Département
Charente
Tarif

Ars

Soirée Sunset Concert Apér’au Chateau

Chateau de Bonbonnet Distillerie Citadelle gin 1 Chemin de Bonbonnet Ars Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:00:00
fin : 2026-08-20 22:00:00

Date(s) :
2026-08-20

Sunset au Château Concert pop-jazz de Louve, cocktails, food trucks et ambiance estivale dans les jardins du Château de Bonbonnet. Entrée gratuite venez profiter d’un apéro d’été au coucher du soleil !
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Chateau de Bonbonnet Distillerie Citadelle gin 1 Chemin de Bonbonnet Ars 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine  

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English : Sunset Concert Evening Aperitif at the Castle

Sunset at the Château A pop-jazz concert by Louve, cocktails, food trucks, and a summery atmosphere in the gardens of the Château de Bonbonnet. Free admission—come enjoy a summer aperitif at sunset!

L’événement Soirée Sunset Concert Apér’au Chateau Ars a été mis à jour le 2026-08-03 par Destination Cognac

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