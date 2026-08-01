Soirée Sunset Concert Apér’au Chateau Chateau de Bonbonnet Distillerie Citadelle gin Ars
jeudi 20 août 2026 · Chateau de Bonbonnet Distillerie Citadelle gin · Ars
Informations pratiques
Ars
Soirée Sunset Concert Apér’au Chateau
Chateau de Bonbonnet Distillerie Citadelle gin 1 Chemin de Bonbonnet Ars Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:00:00
fin : 2026-08-20 22:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Sunset au Château Concert pop-jazz de Louve, cocktails, food trucks et ambiance estivale dans les jardins du Château de Bonbonnet. Entrée gratuite venez profiter d’un apéro d’été au coucher du soleil !
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Chateau de Bonbonnet Distillerie Citadelle gin 1 Chemin de Bonbonnet Ars 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine
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English : Sunset Concert Evening Aperitif at the Castle
Sunset at the Château A pop-jazz concert by Louve, cocktails, food trucks, and a summery atmosphere in the gardens of the Château de Bonbonnet. Free admission—come enjoy a summer aperitif at sunset!
L’événement Soirée Sunset Concert Apér’au Chateau Ars a été mis à jour le 2026-08-03 par Destination Cognac