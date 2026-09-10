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Visite commentée de l’église Saint-Exupère, Square de l’église, Laruscade

samedi 19 septembre 2026 · Square de l’église · Laruscade

Visite commentée de l’église Saint-Exupère, Square de l’église, Laruscade

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Square de l’église
Adresse
Rue de l’Abbé-Belloumeau, 33620 Laruscade
Ville
33620 Laruscade
Département
Gironde
Tarif
Gratuit.

Visite commentée de l’église Saint-Exupère Samedi 19 septembre, 10h30 Square de l’église Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

La commune de Laruscade célèbre son patrimoine en ouvrant notamment les portes de son église dédiée à saint Exupère, un édifice d’origine romane datant du XIIe siècle, profondément remanié au fil du temps.

Lors de visites guidées, venez découvrir ou redécouvrir ce bâtiment, qui a bénéficié de plusieurs campagnes de restauration portant notamment sur ses vitraux, son éclairage et son acoustique.

Des photographies anciennes et de vieux articles seront également présentés tout au long de la journée. Quelques véhicules anciens seront par ailleurs exposés à proximité de l’église.

Square de l’église Rue de l’Abbé-Belloumeau, 33620 Laruscade Laruscade 33620 Gironde Nouvelle-Aquitaine
La commune de Laruscade fêtera son patrimoine en ouvrant notamment son église dédiée à Saint-Exupère, un édifice d’origine romane datant du XIIe siècle fortement remanié au fil du temps. Vous pourrez…

©Jean-François Dassonville

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