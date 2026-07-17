Visite commentée de l’église Saint-Jean-Baptiste, Église Saint-Jean-Baptiste, Castelnau-le-Lez

Informations pratiques

Visite commentée de l’église Saint-Jean-Baptiste 19 et 20 septembre Église Saint-Jean-Baptiste Hérault

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:15:00+02:00

Venez redécouvrir l’histoire et l’évolution architecturale de l’église Saint-Jean-Baptiste, monument emblématique du centre historique de Castelnau-le-Lez.

Durée : environ 45 minutes.

Église Saint-Jean-Baptiste Rue Armand Barbès, 34170 Castelnau-le-Lez, France Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie +33467142740 http://www.castelnau-le-lez.fr Classée au titre des monuments historiques depuis 1911, l’église Saint-Jean-Baptiste de Castelnau-le-Lez est une église romane de la fin du XIIe siècle, fortifiée au XIVe siècle puis surélevée au XVIIIe siècle. Elle présente une architecture sobre, un portail roman, des vestiges de mâchicoulis ainsi qu’un appareil de construction particulier et très régulier, l’appareil alterné de Montpellier (opus monspeliensium), schématiquement défini par une alternance entre assises de pierres verticales et horizontales. Son clocher est surmonté d’un campanile de fer forgé. Dans les années 1990, les travaux de restauration à l’initiative de la Direction régionale des affaires culturelles et de la ville s’achèvent par la pose de neuf vitraux conçus par François Rouan et par l’installation du mobilier liturgique imaginé par Jean-Michel Wilmotte. L’église abrite une Crucifixion datée de 1687 de l’atelier du peintre montpelliérain Antoine Ranc (1634-1716).

Venez redécouvrir l’histoire et l’évolution architecturale de l’église Saint-Jean-Baptiste, monument emblématique du centre historique de Castelnau-le-Lez.

© Ville de Castelnau-le-Lez