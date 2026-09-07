Visite commentée de l’église Saint-Pierre de Chartres, Église Saint-Pierre, Chartres

Informations pratiques

Visite commentée de l’église Saint-Pierre de Chartres 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite commentée de l’église Saint-Pierre de Chartres, ancienne abbatiale de Saint-Père-en-Vallée avec ses vitraux, sa tour porche et ce qui reste de son cloître.

Église Saint-Pierre Place Saint-pierre, 28000 Chartres, France Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237000107 https://www.cathedrale-chartres.org/paroisse/clochers/paroisse-saint-pierre

Visite commentée de l’église Saint-Pierre de Chartres, ancienne abbatiale de Saint-Père-en-Vallée avec ses vitraux, sa tour porche et ce qui reste de son cloître.

©carte postale du comite saint pierre de chartres