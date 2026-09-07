Visite commentée de l’église Saint-Pierre de Chartres, Église Saint-Pierre, Chartres
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Pierre · Chartres
Informations pratiques
Visite commentée de l’église Saint-Pierre de Chartres 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Eure-et-Loir
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite commentée de l’église Saint-Pierre de Chartres, ancienne abbatiale de Saint-Père-en-Vallée avec ses vitraux, sa tour porche et ce qui reste de son cloître.
Église Saint-Pierre Place Saint-pierre, 28000 Chartres, France Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237000107 https://www.cathedrale-chartres.org/paroisse/clochers/paroisse-saint-pierre
Visite commentée de l’église Saint-Pierre de Chartres, ancienne abbatiale de Saint-Père-en-Vallée avec ses vitraux, sa tour porche et ce qui reste de son cloître.
©carte postale du comite saint pierre de chartres
À voir aussi à Chartres (Eure-et-Loir)
- LA LEGENDE DE MONTE-CRISTO – LE COLISEE Chartres 10 septembre 2026
- Spectacle La Légende de Monte-Cristo, le musical Chartres 10 septembre 2026
- Soirée Les Dîners Enchanthés Chartres 10 septembre 2026
- Vide-atelier de la Dame à la Licorne Chartres 11 septembre 2026
- Séance de dédicace de Paolo Martinello pour Pendragon Chartres 11 septembre 2026