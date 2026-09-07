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AGENDA · Carcarès-Sainte-Croix

Visite commentée de l’église Saint-Pierre-es-Liens, Église de Sainte-Croix, Carcarès-Sainte-Croix

samedi 19 septembre 2026 · Église de Sainte-Croix · Carcarès-Sainte-Croix

Visite commentée de l’église Saint-Pierre-es-Liens, Église de Sainte-Croix, Carcarès-Sainte-Croix

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église de Sainte-Croix
Adresse
470 le Yoyé 40400 Carcarès-Sainte-Croix
Ville
40400 Carcarès-Sainte-Croix
Département
Landes
Tarif
Gratuit. Visites à la demande.

Visite commentée de l’église Saint-Pierre-es-Liens 19 et 20 septembre Église de Sainte-Croix Landes

Gratuit. Visites à la demande.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Plongez dans l’histoire et la richesse patrimoniale de l’église Sainte-Croix lors d’une visite guidée. Les bénévoles passionnés de l’association Les Amis de Sainte-Croix vous dévoileront les secrets architecturaux, les éléments remarquables et les récits qui donnent vie à chaque pierre de cet édifice.

Église de Sainte-Croix 470 le Yoyé 40400 Carcarès-Sainte-Croix Carcarès-Sainte-Croix 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine Ancienne chapelle castrale située à proximité de la motte et de l’enceinte du château des barons de Sainte-Croix. Edifice roman à nef unique et abside, augmenté d’un collatéral et de porches à l’époque moderne.
Plongez dans l’histoire et la splendeur de l’église Sainte-Croix lors d’une visite guidée. Nos guides, des bénévoles passionnés de l’association Les amis de Sainte-Croix, vous dévoileront les secrets…

© Jean Yves Pochez

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