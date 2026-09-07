Visite libre ou commentée de l’église Saint-Laurent, Eglise Saint-Laurent, Carcarès-Sainte-Croix

Informations pratiques

Visite libre ou commentée de l’église Saint-Laurent 19 et 20 septembre Eglise Saint-Laurent Landes

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’église de Carcarès apparaît dès le milieu du XIIe siècle dans le Livre Rouge de la cathédrale de Dax. Édifiée sur une butte dominant la vallée de la Midouze, elle est accessible par un escalier abrupt menant à un vaste porche d’entrée, soutenu par plusieurs colonnes rondes et trapues en grès coquillier.

À l’origine placée sous le vocable de Saint-Girons, l’église fut ensuite dédiée à Saint-Laurent. Le nom de Saint-Girons reste aujourd’hui associé à une fontaine située en contrebas, autrefois très vénérée. L’édifice se distingue également par son clocher-mur, surmonté d’un bel abri des cloches.

Plusieurs campagnes de restauration ont permis de préserver ce patrimoine : restauration intérieure et extérieure de 1986 à 1989, restauration du retable et du maître-autel en 1992, restauration d’une remarquable statue de la Vierge à l’Enfant en 2008, ainsi que des tableaux et des vitraux.

Visite libre ou commentée par des bénévoles, à la demande des visiteurs.

Entrée gratuite.

Eglise Saint-Laurent 40400 Carcarès-Sainte-Croix Carcarès-Sainte-Croix 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine L’église de Carcares apparaît vers le milieu du XIIe siècle dans le Livre Rouge de la cathédrale de Dax. Située sur une butte, elle domine la vallée de la Midouze. On emprunte un escalier abrupt pour accéder à un vaste porche d’entrée, supporté par plusieurs colonnes rondes et trapues en grès coquillier. L‘église portait à l’origine le vocable de Saint-Girons, plus tard remplacé par celui de Saint-Laurent, mais qui reste aujourd’hui attaché à une fontaine située en contrebas et jadis très vénérée. Son clocher-mur porte un bel abri des cloches Parking à proximité. Accessible aux PMR.

L’église de Carcarès apparaît vers le milieu du XIIe siècle dans le Livre Rouge de la cathédrale de Dax. Située sur une butte, elle domine la vallée de la Midouze. On emprunte un escalier abrupt pour…

©OTPT