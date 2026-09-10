Visite commentée de l’église Saint-Raymond, Église Saint-Raymond, Audierne

Informations pratiques

Visite commentée de l’église Saint-Raymond 19 et 20 septembre Église Saint-Raymond Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

L’animation propose de découvrir l’histoire de l’édifice qui se situait dès le XVe siècle au cœur du bourg portuaire d’Audierne et le projet de rénovation aujourd’hui indispensable.

Les travaux de sauvegarde d’urgence réalisés, permettent de découvrir les traces des différentes extensions de l’édifice depuis le XVe siècle ainsi que ses mobiliers classés (chaire, maître-autel, barrière de communion) et oeuvres d’art.

Les fragments d’anciens vitraux, découverts lors des travaux de sauvegarde ont fait l’objet d’une étude historique et d’une reconstitution exceptionnellement présentée lors des Journées du Patrimoine.

Les visites s’appuient sur une mobilisation citoyenne de la ville et de l’association pour la sauvegarde et la valorisation de l’église Saint-Raymond.

Église Saint-Raymond 9 Rue Emile Zola, 29770 Audierne, France Audierne 29770 Audierne Finistère Bretagne +33298700847 https://www.audierne.bzh/sauvegarde-eglise-saint-raymond/ https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00006074 Église du XVe siècle, agrandie du XVIIe au XVIIIe, dont le clocher a alors pris son aspect actuel.

Visite commentée de l’église Saint-Raymond, à Audierne

© Michel Van Praët