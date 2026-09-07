Visite commentée de l’église Saint-Valier, Eglise Saint-Valier, Saint-Girons

Informations pratiques

Visite commentée de l’église Saint-Valier 19 et 20 septembre Eglise Saint-Valier Ariège

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Cette église du Couserans invite à parcourir plusieurs siècles d’histoire, de l’art et des hommes, du Moyen Âge central au XIXe siècle. Elle se distingue notamment par la richesse de son décor peint, avec de remarquables ornements muraux et de voûtes réalisés par la talentueuse famille d’artistes italiens itinérants Pedoya, dont les œuvres constituent un témoignage exceptionnel de leur savoir-faire.

Eglise Saint-Valier Boulevard Peyrevidal, 09200 St-Girons Saint-Girons 09200 Ariège Occitanie 06 51 73 91 414 http://patrimoineencouserans.wordpress.com L’église commence à être citée en 1138 en tant que prieuré rattaché à l’abbaye bénédictine de Notre-Dame d’Alet.

C’est une église composite puisqu’elle répond à plusieurs campagnes de construction : XIIe, XVe, XVIe et XIXe s. Ce qui nous reste du XIIe, et donc de la période romane est peu de choses, mais la partie visible est remarquable : le portail Nord, un véritable « livre ouvert » est classé au titre des Monuments historiques. Le retable du XVIIIe siècle et les chapelles latérales sont tout à fait remarquables. Présence de parking devant l’église.

Eglise en Couserans permettant de tourner les pages de notre histoire d’art et d’homme du Moyen Âge central au XIXe siècle. Magnifique ornement mural et de voûtes exécutées par la talentueuse fratrie…

©Patrimoine en Couserans