Visite commentée : la chapelle EHPAD Saint-Girons, Chapelle de l’EHPAD, Saint-Girons
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de l'EHPAD · Saint-Girons
Informations pratiques
Visite commentée : la chapelle EHPAD Saint-Girons 19 et 20 septembre Chapelle de l’EHPAD Ariège
Participation libre. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Ancienne chapelle de l’Hôtel-Dieu édifiée au XIXe siècle, ce lieu conserve un mobilier remarquable ainsi que des peintures murales en grisaille, qui côtoient un décor à la feuille d’or à la fois opulent et paisible.
La chapelle fut conçue, décorée et ornée par une fratrie d’artistes itinérants italiens, les frères Pedoya.
Chapelle de l’EHPAD Boulevard Peyrevidal, 09200 Saint-Girons Saint-Girons 09200 Ariège Occitanie 0617391414 http://www.patrimoineencouserans.wordpress.com Ancienne chapelle de l’Hôtel-Dieu datant du XIXe siècle, l’édifice présente un remarquable décor de grisailles et de dorures à la feuille d’or, caractéristique du travail des frères Pedoya, artistes itinérants d’origine italienne. Parking devant l’édifice et à proximité
Ancienne chapelle d’Hôtel Dieu du XIXe offrant un mobilier ainsi que des peintures murales en grisailles, et qui cottoient délicieusement un presque opulent et pourtant paisible décors à la feuille :…
©B.Defives