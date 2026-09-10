Visite commentée : la chapelle EHPAD Saint-Girons, Chapelle de l’EHPAD, Saint-Girons

Informations pratiques

Visite commentée : la chapelle EHPAD Saint-Girons 19 et 20 septembre Chapelle de l’EHPAD Ariège

Participation libre. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Ancienne chapelle de l’Hôtel-Dieu édifiée au XIXe siècle, ce lieu conserve un mobilier remarquable ainsi que des peintures murales en grisaille, qui côtoient un décor à la feuille d’or à la fois opulent et paisible.

La chapelle fut conçue, décorée et ornée par une fratrie d’artistes itinérants italiens, les frères Pedoya.

Chapelle de l’EHPAD Boulevard Peyrevidal, 09200 Saint-Girons Saint-Girons 09200 Ariège Occitanie 0617391414 http://www.patrimoineencouserans.wordpress.com Ancienne chapelle de l’Hôtel-Dieu datant du XIXe siècle, l’édifice présente un remarquable décor de grisailles et de dorures à la feuille d’or, caractéristique du travail des frères Pedoya, artistes itinérants d’origine italienne. Parking devant l’édifice et à proximité

Ancienne chapelle d’Hôtel Dieu du XIXe offrant un mobilier ainsi que des peintures murales en grisailles, et qui cottoient délicieusement un presque opulent et pourtant paisible décors à la feuille :…

©B.Defives