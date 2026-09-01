Informations pratiques

Audierne

Visite commentée de l’église St Raymond

rue Ernest Renan Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:00:00

fin : 2026-10-03 15:30:00

Date(s) :

2026-10-03

Visite commentée de l’église St Raymond, coeur historique d’Audierne. .

rue Ernest Renan Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 07 66 68 02

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English :

L’événement Visite commentée de l’église St Raymond Audierne a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz