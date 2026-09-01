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AGENDA · Audierne

Visite commentée de l’église St Raymond Audierne

samedi 3 octobre 2026 · Audierne

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
rue Ernest Renan
Ville
29770 Audierne
Département
Finistère
Tarif

Audierne

Visite commentée de l’église St Raymond

rue Ernest Renan Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:00:00
fin : 2026-10-03 15:30:00

Date(s) :
2026-10-03

Visite commentée de l’église St Raymond, coeur historique d’Audierne.   .

rue Ernest Renan Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 07 66 68 02 

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English :

L’événement Visite commentée de l’église St Raymond Audierne a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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