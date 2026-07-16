Visite commentée de l’enclos paroissial de Guissény rue de l’église Guissény
jeudi 16 juillet 2026 · rue de l'église · Guissény
Informations pratiques
Guissény
Visite commentée de l’enclos paroissial de Guissény
rue de l’église enclos Guissény Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-08-13 11:45:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-09-03
L’enclos de Guissény présente tous les caractères d’enclos paroissial et a la chance d’avoir conservé son cimetière autour de l’église située au centre du bourg. On y trouve plusieurs éléments intéressants calvaires, ossuaire, entrée monumentale, tronc d’offrandes extérieur daté de 1789. Plusieurs éléments du mobilier de l’église sont inscrits à l’inventaire des monuments historiques et méritent d’être vus.
Rendez-vous à 10h auprès du Monument aux morts. .
rue de l’église enclos Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 6 30 00 72 06
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English :
L’événement Visite commentée de l’enclos paroissial de Guissény Guissény a été mis à jour le 2026-07-17 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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