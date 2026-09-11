Visite commentée de l’exposition en béarnais Musée Jeanne d’Albret Orthez
samedi 26 septembre 2026 · Musée Jeanne d'Albret · Orthez
Informations pratiques
Orthez
Visite commentée de l’exposition en béarnais
Musée Jeanne d’Albret 37 rue Bourg Vieux Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
L’exposition Emilien Frossard, une passion pyrénéenne révèle l’attachement profond d’Émilien Frossard à la montagne pyrénéenne, dont il fut un ardent interprète et passeur. .
Musée Jeanne d’Albret 37 rue Bourg Vieux Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 14 03
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English : Visite commentée de l’exposition en béarnais
L’événement Visite commentée de l’exposition en béarnais Orthez a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Coeur de Béarn
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