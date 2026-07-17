Visite commentée de l’exposition La Nature comme Refuge, pavillon français de la Biennale de Gaza Festival LA NUIT DES OURS 2026 Le plan d’Envers Vallorcine

Informations pratiques

Vallorcine

Visite commentée de l’exposition La Nature comme Refuge, pavillon français de la Biennale de Gaza Festival LA NUIT DES OURS 2026

Le plan d’Envers Chalet LES EDELWEISS Vallorcine Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 10:30:00

fin : 2026-08-06 12:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Une ultime visite commentée de l’exposition LA NATURE COMME REFUGE, pavillon français de LA BIENNALE DE GAZA à Vallorcine, inaugurée en août 2025. Cette exposition à ciel ouvert présente les œuvres d’artistes palestinien·nes de Gaza et d’artistes en exil.

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Le plan d’Envers Chalet LES EDELWEISS Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 60 71 lanuitdesours@gmail.com

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English : Guided tour of the exhibition Nature as a Refuge, French Pavilion at the Gaza Biennale (LA NUIT DES OURS Festival 2026)

A final guided tour of the exhibition NATURE AS REFUGE, the French pavilion of the GAZA BIENNALE in Vallorcine, which opened in August 2025. This open-air exhibition features works by Palestinian artists from Gaza and artists in exile.

L’événement Visite commentée de l’exposition La Nature comme Refuge, pavillon français de la Biennale de Gaza Festival LA NUIT DES OURS 2026 Vallorcine a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc