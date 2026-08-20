Visite commentée de l’exposition « Patrimoine rural de l’eau », Halle, Crocq
samedi 19 septembre 2026 · Halle · Crocq
Informations pratiques
Visite commentée de l’exposition « Patrimoine rural de l’eau » Samedi 19 septembre, 16h00 Halle Creuse
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Pierre Pinaud, assistant du patrimoine au service Patrimoine du Conseil départemental de la Creuse, viendra commenter l’exposition « Le patrimoine rural de l’eau dans la Creuse », visible durant tout le mois de septembre à Crocq.
Halle 4 place Georges Hubert 23260 Crocq Crocq 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine
Pierre Pinaud, assistant du Patrimoine – Service Patrimoine au Conseil Départemental de la Creuse, viendra commenter l’exposition « Le Patrimoine rural de l’eau dans la Creuse » visible durant tout le…
©ConseilDepartemental23
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