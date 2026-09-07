Visite commentée de l’exposition permanente « Garonne », Maison Garonne, Cazères

Informations pratiques

Visite commentée de l’exposition permanente « Garonne » Samedi 19 septembre, 11h00 Maison Garonne Haute-Garonne

Limité à 20 personnes, à partir de 13 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Pendant une heure, laissez-vous guider par la médiatrice du site pour une mise en voix de l’exposition permanente. Cette visite vous invite à (re)découvrir la Garonne, son hydrologie, les usages que l’homme en a faits au fil du temps et les actions engagées aujourd’hui pour préserver son patrimoine naturel.

Maison Garonne 2 quai Notre-Dame, 31220 Cazères Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie 05 61 97 71 93 [{« type »: « phone », « value »: « 0561977193 »}, {« type »: « email », « value »: « maison-garonne@mairie-cazeres.fr »}] Partez à la découverte de l’histoire du fleuve Garonne et de son empreinte sur la ville de Cazères-sur-Garonne. Située à l’emplacement d’un ancien hangar à bateaux donnant sur le fleuve, la Maison Garonne propose un ensemble d’actions patrimoniales, culturelles et en lien avec l’environnement.

L’espace muséographique est doté d’un parcours permanent autour du rôle du fleuve dans la vie des populations locales et d’un espace d’expositions temporaires. Il est en outre divisé en quatre thématiques qui expliquent les différentes facettes du fleuve : la Garonne capricieuse, commerciale, aménagée ou encore préservée.

Pendant une heure, laissez-vous guider par la médiatrice du site pour une mise en voix de l’exposition permanente. Cette visite vous invite à (re)découvrir la Garonne, son hydrologie, les usages que…

©Mairie de Cazères