Visite de l’église et du trésor d’art sacré, Village de Cazères, Cazères
samedi 19 septembre 2026 · Village de Cazères · Cazères
Informations pratiques
Visite de l’église et du trésor d’art sacré 19 et 20 septembre Village de Cazères Haute-Garonne
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Visite de l’église Notre-Dame-de- l’Assomption et de son trésor d’art sacré et populaire
RDV devant l’église Place de l’Hôtel de ville 31220 Cazères
Contact :
06 40 27 86 66
amispatrimoinecazeres@gmail.com
Village de Cazères Place de l’Hôtel de ville 31220 Cazères Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:amispatrimoinecazeres@gmail.com »}]
Visite de l’église Notre-Dame-de- l’Assomption et de son trésor d’art sacré et populaire
©droitsreserves
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