Visite de l’église et du trésor d’art sacré, Village de Cazères, Cazères

Informations pratiques

Visite de l’église et du trésor d’art sacré 19 et 20 septembre Village de Cazères Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visite de l’église Notre-Dame-de- l’Assomption et de son trésor d’art sacré et populaire

RDV devant l’église Place de l’Hôtel de ville 31220 Cazères

Contact :

06 40 27 86 66

amispatrimoinecazeres@gmail.com

Village de Cazères Place de l’Hôtel de ville 31220 Cazères Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:amispatrimoinecazeres@gmail.com »}]

Visite de l’église Notre-Dame-de- l’Assomption et de son trésor d’art sacré et populaire

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