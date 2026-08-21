UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cazères

Visite de l’église et du trésor d’art sacré, Village de Cazères, Cazères

samedi 19 septembre 2026 · Village de Cazères · Cazères

Visite de l’église et du trésor d’art sacré, Village de Cazères, Cazères

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Village de Cazères
Adresse
Place de l'Hôtel de ville 31220 Cazères
Ville
31220 Cazères
Département
Haute-Garonne
Tarif
Gratuit.

Visite de l’église et du trésor d’art sacré 19 et 20 septembre Village de Cazères Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visite de l’église Notre-Dame-de- l’Assomption et de son trésor d’art sacré et populaire
RDV devant l’église Place de l’Hôtel de ville 31220 Cazères
Contact :
06 40 27 86 66
amispatrimoinecazeres@gmail.com

Village de Cazères Place de l’Hôtel de ville 31220 Cazères Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:amispatrimoinecazeres@gmail.com »}]
Visite de l’église Notre-Dame-de- l’Assomption et de son trésor d’art sacré et populaire

©droitsreserves

À voir aussi à Cazères (Haute-Garonne)