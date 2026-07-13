LA CAZERIENNE CYCLO MAISON GARONNE Cazères
dimanche 13 septembre 2026 · MAISON GARONNE · Cazères
Informations pratiques
Cazères
LA CAZERIENNE CYCLO
MAISON GARONNE 1 Rue du Quai Notre-Dame Cazères Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:30:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
La Cazerienne Cyclo revient en 2026 pour une nouvelle édition conviviale et sportive, ouverte à tous les amateurs de vélo.
Un rendez-vous idéal pour allier sport, découverte et convivialité sur le territoire .
MAISON GARONNE 1 Rue du Quai Notre-Dame Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie
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English :
La Cazerienne Cyclo returns in 2026 for another friendly, sporting event, open to all cycling enthusiasts.
L’événement LA CAZERIENNE CYCLO Cazères a été mis à jour le 2026-04-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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