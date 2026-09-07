Visite commentée de l’exposition temporaire « Bargoin en Combrailles »., Maison archéologique des Combrailles, Voingt

Informations pratiques

Visite commentée de l’exposition temporaire « Bargoin en Combrailles ». 19 et 20 septembre Maison archéologique des Combrailles Puy-de-Dôme

Gratuit. Visite guidée unique à 15 h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette exposition originale regroupe des objets archéologiques découverts en Combrailles et issus des collections du musée Bargoin de Clermont-Ferrand, partenaire historique du musée de Voingt.

L’aboutissement d’un projet scientifique qui s’est étalé sur près de deux ans, avec une reprise des inventaires du musée Bargoin et le recensement exhaustif de tous les objets provenant de la centaine de communes puydômoises constituant le territoire actuel des Combrailles. Ce récolement a permis de sélectionner une vingtaine d’œuvres susceptibles d’être exposées. Il a été associé à une recherche documentaire approfondie sur ces objets mais aussi sur leurs donateurs, l’occasion d’évoquer les érudits et personnalités liées à l’archéologie dans ce territoire des Combrailles..

Conservés jusqu’alors dans les réserves du musée Bargoin, ces objets reviennent sur leurs terres d’origine pour être exposés pour la toute première fois. Les panneaux d’exposition, associés aux vitrines, offrent l’opportunité d’actualiser les connaissances sur ces objets. Même si certains sont dépourvus de contexte archéologique précis, en dehors de la localité de découverte, ils permettent toutefois de reconstituer une partie de l’histoire des Combrailles, de la fin de la Préhistoire jusqu’au haut Moyen Âge.

Maison archéologique des Combrailles 1 passage du Musée, 63620 VOINGT. Voingt 63620 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 79 70 70 http://www.ccvcommunaute.fr/culture-loisirs/maison-archeologique-combrailles/ Exposition permanente « Des voies et des hommes » de la grande voie romaine Lyon-Saintes d’Agrippa au début du Ier siècle, jusqu’à l’autoroute A89, en passant par les routes royales voulues par Trudaine au XVIIIe siècle. Ensemble exceptionnel de poignards en silex du Grand-Pressigny découverts au dolmen de Saint-Etienne-des-Champs. Importante collection d’objets gallo-romains issus des fouilles du bourg routier antique dit de Beauclair, ancienne station Fines sur la voie d’Agrippa. Inscriptions uniques en France dédiées à Toutatis, dieu gaulois. Chapiteaux romans provenant de la ville neuve médiévale d’Herment.

Cette exposition originale regroupe des objets archéologiques découverts en Combrailles et issus des collections du musée Bargoin de Clermont-Ferrand, partenaire historique du musée de Voingt.

© Marion Veschambre Patrac / Musée Bargoin – Clermont Auvergne Métropole