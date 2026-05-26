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Visite commentée de l’Office de Tourisme La Haute-ville et ses remparts Office de Tourisme Granville Terre et Mer Granville

Visite commentée de l’Office de Tourisme La Haute-ville et ses remparts Office de Tourisme Granville Terre et Mer Granville

Visite commentée de l’Office de Tourisme La Haute-ville et ses remparts Office de Tourisme Granville Terre et Mer Granville mardi 4 août 2026.

Lieu : Office de Tourisme Granville Terre et Mer

Adresse : 2 Rue Lecampion

Ville : 50400 Granville

Département : Manche

Début : mardi 4 août 2026

Fin : mardi 4 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Granville

Visite commentée de l’Office de Tourisme La Haute-ville et ses remparts

Office de Tourisme Granville Terre et Mer 2 Rue Lecampion Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 14:30:00
fin : 2026-08-04 16:15:00

Date(s) :
2026-08-04

De la Guerre de Cent ans à nos jours, en passant par la Révolution Française, la Haute Ville se dévoile. Égarez-vous le temps d’une visite dans les ruelles pavées de la vieille ville, à coup sûr des panoramas à couper le souffle s’offriront à vous ! Arpentez les remparts, sillonnez le parvis de l’Eglise Notre-Dame du Cap Lihou et découvrez l’Histoire de la Haute Ville de Granville.

Durée 1h45 Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Sous réserve d’un minimum de 5 participants et d’un maximum de 25 participants et des conditions météorologiques.   .

Office de Tourisme Granville Terre et Mer 2 Rue Lecampion Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 30 03  information@otgtm.fr

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English : Visite commentée de l’Office de Tourisme La Haute-ville et ses remparts

L’événement Visite commentée de l’Office de Tourisme La Haute-ville et ses remparts Granville a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Granville Terre et Mer

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