Visite commentée de Notre-Dame de Luzena, Église Notre-Dame de Luzenac, Moulis

Informations pratiques

Visite commentée de Notre-Dame de Luzena Samedi 19 septembre, 20h30 Église Notre-Dame de Luzenac Ariège

Participation libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Découvrez en nocturne l’église Notre-Dame de Luzenac, édifiée entre le XIIe et le XVIIIe siècle. Cette visite commentée vous permettra d’explorer son histoire, son architecture atypique et son remarquable clocher, considéré comme unique en France.

Église Notre-Dame de Luzenac Route de Castillon, 09200 Moulis Moulis 09200 Ariège Occitanie 0617391414 http://patrimoineencouserans.wprdpress.com Parking

Visite commentée de ND de Luzenac en nocturne (XIIe au XVIIIe S.): son histoire, son architecture atypique notamment son clocher unique en France.

©J.Fauroux