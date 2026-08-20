Visite commentée de Petit Bijou et du village, Château Bijou, Labastide-Villefranche

Informations pratiques

Visite commentée de Petit Bijou et du village Samedi 19 septembre, 16h00 Château Bijou Pyrénées-Atlantiques

Participation libre. Visite commentée sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

16h : visite commentée de « Petit Bijou », les anciennes serres du château Bijou, ainsi que du village de Labastide-Villefranche. La visite sera suivie d’une exposition de photographies.

Rendez-vous devant Petit Bijou. Visite sur réservation.

20h : concert à l’église de Labastide-Villefranche avec le quatuor Christema, accompagné au piano par Damien Guille.

Petite restauration sur place : taloas.

Participation libre pour la visite et le concert.

Château Bijou 77 D936, 64270 Labastide-Villefranche Labastide-Villefranche 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 09 82 03 37 »}]

16h : Visite commentée de « Petit Bijou » les anciennes serres du château Bijou et du village de Labastide Villefranche suivie d’une exposition photos. Rendez-vous devant Petit Bijou. Visite sur 20h …

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