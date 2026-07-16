Visite commentée : découvrez cette charmante église rénovée du XIVe siècle, Église Saint-Michel, Cestayrols

Informations pratiques

Visite commentée : découvrez cette charmante église rénovée du XIVe siècle 19 et 20 septembre Église Saint-Michel Tarn

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visitez librement l’église Saint-Michel ou laissez-vous guider à la découverte de son histoire et de celle du village de Cestayrols, fondé en 1252.

Le village fut édifié par Olivier de Penne, chassé de ses terres lors de la croisade des Albigeois. Entièrement ceint de remparts, il possédait autrefois deux portes féodales, dont une seule subsiste aujourd’hui.

Dans ses ruelles circulaires, l’activité économique était particulièrement florissante : pas moins de 53 artisans y étaient installés, parmi lesquels 22 tisserands.

En 1372, Bernard de Penne, arrière-petit-fils d’Olivier, fit édifier par testament l’église paroissiale Saint-Michel au cœur du village afin d’en faire son lieu de sépulture.

Église Saint-Michel Place Paul Cassagne, 81150 Cestayrols Cestayrols 81150 Le Couderc Tarn Occitanie http://mairie-decestayrols81.e-monsite.com Au XIe siècle, un prieuré bénédictin sous le vocable de saint Michel est bâti dans l’enceinte du château de Cestayrols (aujourd’hui disparu), sûrement sur demande des comtes de Toulouse. Ce prieuré est rattaché en 1660 à la mense abbatiale de l’abbaye Saint-Michel de Gaillac. L’actuelle église Saint-Michel, église de ce prieuré, daterait du XIVe siècle.

L’église Saint-Michel présente deux tourelles d’escaliers encadrant le clocher, mais seulement pour un aspect symétrique, étant donné que seulement l’une d’entre-elles possède réellement un escalier à vis. Le clocher octogonal à huit baies à abat-son sert aussi de porche.

La nef possède deux collatéraux, tandis qu’une sacristie hexagonale prolonge le chœur. Un narthex est accessible grâce à un escalier en éventail. Inscrite au titre des Monuments historiques, l’église renferme aussi trois toiles qui bénéficient de la même protection. Rue de l’église, face à la place de la mairie.

Visitez librement, ou avec un guide, l’église Saint-Michel et découvrez l’histoire du village depuis sa création en 1252.

©Geneviève Delrieu