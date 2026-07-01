Visite libre de l’église Notre-Dame de Roumanou, Église Notre-Dame de Roumanou, Cestayrols

Informations pratiques

Visite libre de l’église Notre-Dame de Roumanou 19 et 20 septembre Église Notre-Dame de Roumanou Tarn

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite de l’église Notre-Dame de Roumanou

Découvrez l’église Notre-Dame de Roumanou, édifice roman classé au titre des monuments historiques depuis le 2 mai 1988.

Les visites seront assurées par les membres de l’association créée en 2001, qui œuvre à la restauration et à l’entretien de l’église.

Église Notre-Dame de Roumanou 2 Route de Roumanou, 81150 Cestayrols, France Cestayrols 81150 Tarn Occitanie Cet église est l’un des spécimen les plus typiques de l’art roman dans l’Albigeois. La construction, commencée probablement au début du XIe siècle, s’est terminée au XIIe siècle. Il s’agissait d’un prieuré bénédictin dépendant de Saint-Victor de Marseille. L’église fut ensuite rattachée à Notre-Dame d’Ambialet. Elle garde le titre de prieuré jusqu’en 1790, bien que les moines aient été dispersés dès la croisade des Albigeois. L’édifice présente un plan en croix latine, avec bras du transept fortement accusés, choeur droit et abside semi-circulaire. Sur la croisée du transept se trouve un clocher carré percé sur chaque face de deux fenêtres en plein cintre. Le portail sous auvent est le seul élément décoratif extérieur avec ses bandeaux à fleurons et palmettes, damiers et losanges. A l’intérieur, la haute nef est voûtée en berceau, le choeur en cul de four. Les chapiteaux représentent le seul décor intérieur, en particulier ceux du transept.

Visite de l’église Notre-Dame de Roumanou

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