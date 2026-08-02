Visite commentée des collections du Musée de la Faïence, Musée de la Faïence de Sarreguemines – Jardin d’Hiver, Sarreguemines

Informations pratiques

Visite commentée des collections du Musée de la Faïence 19 et 20 septembre Musée de la Faïence de Sarreguemines – Jardin d’Hiver Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Durant tout le week-end, nous vous proposerons des visites commentées et des démonstrations de pratique céramique pour découvrir ce savoir-faire ancestral qui a permis au nom « Sarreguemines » de rayonner bien au-delà de nos frontières pendant plus de deux siècles.

Au Musée de la Faïence, découverte des collections le samedi 19 septembre et le dimanche 20 septembre à 15h, 16h45, 17h et 17h30.

Musée de la Faïence de Sarreguemines – Jardin d’Hiver 17 rue poincaré, 57200 Sarreguemines, France Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33387989350 https://www.sarreguemines-museum.fr Le musée est installé dans les anciens appartements de Paul de Geiger, directeur des faïenceries de Sarreguemines entre 1871 et 1913.

Les collections du musée de la Faïence illustrent l’évolution technique et artistique de la faïencerie. Le point fort de l’établissement est, sans conteste, le jardin d’hiver de Paul de Geiger.

La faïencerie de Sarreguemines, créée en 1790, produit de la faïence fine, du grès et de la porcelaine. Elle connaît une croissance très importante au XIXe siècle. Vers 1900, elle emploie plus de 3 000 ouvriers et se classe parmi les manufactures les plus importantes d’Europe. La qualité de ses réalisations lui permet de remporter de nombreuses médailles lors d’expositions nationales et internationales. Les activités de la faïencerie sont largement documentées. Accès depuis la gare et le centre-ville : 5 min à pied Parkings à proximité : Parking Hôtel de Ville, Parking Grande Armée, Parking de la Gare

Durant tout le week-end, nous vous proposerons des visites commentées et des démonstrations de pratique céramique pour découvrir ce savoir-faire ancestral qui a permis au nom « Sarreguemines » de de …

©Ville de Sarreguemines