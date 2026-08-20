Visite commentée des coulisses du Centre Culturel, Le CCJD – Théâtre, Vitré

Informations pratiques

Visite commentée des coulisses du Centre Culturel Samedi 19 septembre, 10h00 Le CCJD – Théâtre Ille-et-Vilaine

limité à 20 personnes, sur inscription. Visite de 14h30 traduite en LSF.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Partez à la découverte des coulisses de cet établissement.

Construit dans le premier quart du XXe siècle, cet édifice héberge à l’origine l’usine de pelleterie Louaisil. Après la seconde Guerre mondiale, le lieu devient salle des fêtes et héberge les activités sportives, les bals, etc. Au début des années 1980, les bâtiments sont réhabilités et s’y installent les écoles de musique et d’arts plastiques.

En 1992, l’établissement prend le nom de Centre culturel Jacques Duhamel avant d’être agrandi et modernisé en 2010.

Le CCJD – Théâtre 2 Rue de Strasbourg, 35500 Vitré, France Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33223555580 https://www.vitre.bzh/ccjd-saison-culturelle [{« type »: « phone », « value »: « 0223555580 »}]

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(c) Ville de Vitré