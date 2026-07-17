« Vitré, le temps d’une pose », Centre des archives, Vitré
mardi 1 septembre 2026 · Centre des archives · Vitré
Informations pratiques
« Vitré, le temps d’une pose » 1 septembre – 18 décembre Centre des archives Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-01T09:00:00+02:00 – 2026-09-01T17:00:00+02:00
Fin : 2026-12-18T09:00:00+01:00 – 2026-12-18T17:00:00+01:00
Le Centre des archives de Vitré vous propose de découvrir des photographies du XIXème siècle en relief, visibles avec des lunettes 3D, ainsi qu’une sélection d’appareils et supports photographiques présentés sous vitrines.
Centre des archives 27 Rue des Eaux, 35500 Vitré, France Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne 0299744088 https://www.vitrecommunaute.org/les-archives [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 74 40 88 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@vitrecommunaute.org »}]
Autour de photographies stéréoscopiques au format 3D (lisibles avec des lunettes adaptées), photographies et présentation sous vitrines d’appareils et objets photographiques.
©Vitré-Communauté
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