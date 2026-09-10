Visite commentée des extérieurs du Château et de son histoire, Château de la Luzerne, Chambon-la-Forêt

Informations pratiques

Visite commentée des extérieurs du Château et de son histoire 19 et 20 septembre Château de la Luzerne Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Venez visiter les extérieurs du château et vous en découvrirez l’histoire ! Visite accompagnée par les propriétaires.

Château de la Luzerne Place de l’Eglise 45340 Chambon-la-Forêt Chambon-la-Forêt 45340 Sainte-Radegonde Loiret Centre-Val de Loire 06 61 18 81 82 Reconstruit sur des bases médiévales à la fin du XVIe siècle, le château de Chambon était le siège d’une puissante baronnie qui passa dans les mains de plusieurs grandes familles. Le dernier ministre de la marine de Louis XVI, le comte de La Luzerne, en a été le propriétaire de 1770 à la Révolution. Typique de l’architecture d’Androuet du Cerceau, le château n’a subi que peu de modifications depuis le XVIe siècle, ce qui lui donne son caractère et son unité. C’est ce qui a aussi justifié son inscription au titre des monuments historiques.

Entouré d’un petit parc, il trône sur une motte que cernent les douves asséchées, une rivière les longe.

Venez visiter les extérieurs du château et vous en découvrirez l’histoire ! Visite accompagnée par les propriétaires.