Informations pratiques

Chambon-la-Forêt

Festival Les Muses

22 Route de la Forêt Chambon-la-Forêt Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 13:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Plongez au cœur de la création au festival Les Muses à Chambon-la-Forêt ! Rencontrez des auteurs de renom, vibrez lors des conférences et lectures dessinées, et flânez sur le marché artisanal. Une bulle culturelle et gratuite au Domaine Parenthèse, idéale pour toute la famille.

Envie d’une parenthèse culturelle et inspirante au cœur de la nature ?

Le 13 septembre, le festival « Les Muses » s’installe au Domaine Parenthèse à Chambon-la-Forêt pour une journée littéraire et artistique exceptionnelle.

De 13h à 18h, laissez-vous transporter par l’effervescence des rencontres conférences captivantes de Mona Chollet et Salomé Saqué, séances de dédicaces, et ateliers manga ou dessin. Admirez la poésie d’une lecture dessinée et éveillez vos sens en flânant parmi les créations uniques du marché artisanal. Ce rendez-vous gratuit, convivial et artistique est une véritable invitation à la curiosité dans un cadre verdoyant et ressourçant.

Rejoignez-nous pour cette immersion unique ! Soirée VIP payante disponible sur réservation. .

22 Route de la Forêt Chambon-la-Forêt 45340 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 66 76 43 49

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English :

Dive into the heart of creativity at the Les Muses festival in Chambon-la-Forêt! Meet renowned authors, enjoy engaging talks and illustrated readings, and stroll through the artisan market. A free cultural oasis at the Domaine Parenthèse, perfect for the whole family.

L’événement Festival Les Muses Chambon-la-Forêt a été mis à jour le 2026-07-07 par OT GRAND PITHIVERAIS