Informations pratiques

Chambon-la-Forêt

Festival littéraire et artistique

Chambon-la-Forêt Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 13:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Le festival littéraire et artistique Les Muses s’installe au Domaine Parenthèse à Chambon-la-Forêt le 13 septembre 2026. Cet événement gratuit propose conférences, dédicaces, ateliers manga et marché artisanal en présence d’invités prestigieux comme Salomé Saqué et Mona Chollet.

Le festival littéraire et artistique Les Muses donne rendez-vous aux passionnés de culture le dimanche 13 septembre 2026 au Domaine Parenthèse, situé à Chambon-la-Forêt dans le Loiret. De 13h à 18h, cet événement gratuit et familial célèbre la création sous toutes ses formes à travers un programme riche conférences captivantes, séances de dédicaces, lectures dessinées, ateliers de dessin manga et marché artisanal local.

Cette édition réunit une affiche exceptionnelle d’auteurs et d’artistes de renom, parmi lesquels Salomé Saqué, Mona Chollet, Julien Neel et Boulet. L’accès en journée reste entièrement libre, tandis qu’une soirée VIP payante prolonge l’expérience sur réservation. Un grand moment culturel en perspective au cœur de la région Centre-Val de Loire. .

Chambon-la-Forêt 45340 Loiret Centre-Val de Loire

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English :

The Les Muses literary and arts festival will take place at the Domaine Parenthèse in Chambon-la-Forêt on September 13, 2026. This free event will feature lectures, book signings, manga workshops, and a craft market, with prestigious guests such as Salomé Saqué and Mona Chollet in attendance.

L’événement Festival littéraire et artistique Chambon-la-Forêt a été mis à jour le 2026-07-10 par OT GRAND PITHIVERAIS