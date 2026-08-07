Informations pratiques

Chambon-la-Forêt

Concours de belote

Route de Rilly Chambon-la-Forêt Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 13:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Le Comité des Aînés de Chambon-la-Forêt organise un concours de belote individuel le vendredi 7 août 2026 à la salle polyvalente (route de Rilly). Ouverture des portes à 13h30, début des jeux à 14h. Tarif 12 € par joueur. Buvette, pâtisseries maison et 1 lot par participant.

Le Comité des Aînés de Chambon-la-Forêt donne rendez-vous aux amateurs de cartes le vendredi 7 août 2026 pour un grand concours de belote individuel. La manifestation se déroule à la salle polyvalente, située route de Rilly à Chambon-la-Forêt.

Les portes ouvrent dès 13h30 pour l’accueil des joueurs, et le début des parties est fixé à 14h00. L’inscription s’élève à 12 € et chaque participant repart avec un lot.

Une buvette conviviale ainsi qu’une vente de pâtisseries maison permettent de se restaurer sur place tout au long de l’après-midi. L’événement promet une ambiance chaleureuse et stimulante pour tous les passionnés de belote de la région. .

Route de Rilly Chambon-la-Forêt 45340 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 32 28 55

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English :

The Chambon-la-Forêt Seniors’ Committee is organizing an individual belote tournament on Friday, August 7, 2026, at the multipurpose hall (Route de Rilly). Doors open at 1:30 p.m.; play begins at 2:00 p.m. Fee: 12 € per player. Refreshments, homemade pastries, and one prize per participant.

L’événement Concours de belote Chambon-la-Forêt a été mis à jour le 2026-08-04 par OT GRAND PITHIVERAIS