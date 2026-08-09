Informations pratiques

Chambon-la-Forêt

Concours de pétanque

Chambon-la-Forêt Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 12:30:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Chambon-la-Forêt accueille un grand concours de pétanque ouvert à tous le dimanche 9 août 2026 à la Salle des Fêtes. Inscriptions sur place dès 12h30, lancer de buts à 14h00. Tarif 12 € par équipe de deux. Buvette, casse-croûte et nombreuses récompenses pour tous les participants.

Un concours de pétanque ouvert à tous prend place le dimanche 9 août 2026 à la Salle des Fêtes de Chambon-la-Forêt. Les joueurs s’affrontent en doublette lors d’un tournoi amical et chaleureux.

Les inscriptions débutent à partir de 12h30 et les parties commencent à 14h00. La participation s’élève à 12 € par équipe de deux personnes. L’organisation remet des récompenses, des lots et des coupes à l’ensemble des compétiteurs.

Une buvette conviviale et un service de casse-croûte restauration restent accessibles sur place tout au long de la journée pour rafraîchir et restaurer les joueurs comme les spectateurs. .

Chambon-la-Forêt 45340 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 81 41 73 68

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English :

Chambon-la-Forêt is hosting a major pétanque tournament open to everyone on Sunday, August 9, 2026, at the Salle des Fêtes. Registration begins at 12:30 p.m., with play starting at 2:00 p.m. Entry fee: 12 ? per team of two. Refreshments, snacks, and plenty of prizes for all participants.

L’événement Concours de pétanque Chambon-la-Forêt a été mis à jour le 2026-08-04 par OT GRAND PITHIVERAIS