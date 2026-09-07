Visite commentée des hauteurs, Cathédrale de Chartres, Chartres

Informations pratiques

Visite commentée des hauteurs 19 et 20 septembre Cathédrale de Chartres Eure-et-Loir

Limité à 18 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, grimpez gratuitement les 200 marches de l’escalier hélicoïdal à la découverte des hauteurs de la Cathédrale de Chartres ! Déambulez le long du transept nord pour admirer les arcs-boutants depuis la toiture, une partie de la tour nord et le grand comble avec son imposante charpente métallique.

Cathédrale de Chartres Cloître Notre-Dame, 28000 Chartres, France Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237215908 https://www.chartres-cathedrale.fr [{« type »: « link », « value »: « https://tickets.monuments-nationaux.fr/fr-FR/familles?site=2129763597840400608 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 37 21 22 07 »}, {« type »: « email », « value »: « cathedrale.chartres@monuments-nationaux.fr »}] Construite au XIIIᵉ siècle, la cathédrale de Chartres symbolise le passage de l’architecture romane à l’architecture gothique.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, grimpez gratuitement les 200 marches de l’escalier hélicoïdal à la découverte des hauteurs de la Cathédrale de Chartres !

© Cyril Ananiguian – CMN Paris