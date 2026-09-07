Visite commentée des studios de tournage « Piscine Club », Piscine Club, Libourne

Informations pratiques

Visite commentée des studios de tournage « Piscine Club » Samedi 19 septembre, 10h00, 12h30 Piscine Club Gironde

Gratuit. Sur réservation. Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T12:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:30:00+02:00

Plongez dans l’univers du cinéma au cœur de l’ancienne piscine municipale de Libourne. Construite en 1967, cette infrastructure a été entièrement réaménagée en studio de tournage pour la publicité et le cinéma.

Découvrez le plateau de tournage et les ateliers de construction de décors, dans un lieu emblématique qui a marqué plusieurs générations.

La visite sera commentée par Léo et Mathieu, propriétaires du studio. Deux créneaux sont proposés, dans une ambiance conviviale d’auberge espagnole, où chacun est invité à apporter de quoi grignoter.

Piscine Club 21 Rue Pierre Benoît, 33500 Libourne Libourne 33500 Le Verdet Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.libourne.fr »}] Piscine Club, c’est tout à la fois un studio de tournage, un laboratoire d’effets spéciaux, des ateliers de construction de décors pour le cinéma ou les courts métrages… le tout installé dans l’ancienne piscine municipale de la ville.

Plongez dans l’univers du cinéma dans l’ancienne piscine municipale de Libourne ! Cette infrastructure datant de 1967 à été complètement réaménagée en studio de tournage de publicité et cinéma. le de…

©Piscine Club